Alexis Sánchez volvería a Udinese después de 13 años

I Bianconeri si presentano in Piazza Libertà! 🤍🖤

🗓️ Martedì 13 agosto

🕖 Dalle ore 19.00



Unisciti a noi per una serata di festa, spettacolo e passione! Un evento speciale per celebrare il legame tra la squadra, la città e tutti i nostri tifosi.



⚪⚫ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/zkGEuldPjY