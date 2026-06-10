Alberto Aquilani, nuevo entrenador del Sassuolo

EFE

El italiano Alberto Aquilani fue nombrado este viernes nuevo entrenador del Sassuolo, en sustitución de Fabio Grosso, quien dejó el banquillo ‘Neroverde’ para incorporarse a la Fiorentina, según informó el club.

El fichaje sucede el mismo día de la salida de su director general, Giovanni Carnevali, que deja el cargo para ir a la Juventus tras años al frente de la gestión deportiva, y que ejerció un papel clave en el crecimiento del equipo en la élite del fútbol italiano.

La vicepresidenta del Sassuolo, Veronica Squinzi, destacó que el fichaje de Aquilani es "una elección muy positiva" y subrayó que "regresa a un club que ya conoce como jugador".

"El Sassuolo ha crecido y él también ha crecido. Juntos podemos construir un nuevo ciclo", concluyó.

Aquilani hereda el banquillo de Grosso, después de que este dejara al conjunto emiliano-romañol tras una etapa en la que el equipo terminó en undécima posición, consolidando así su permanencia en la Serie A tras varios años de resultados positivos.

El técnico romano, de 41 años, regresa así al club del que formó parte como jugador en 2017, cuando disputó 16 partidos y acumuló 1.237 minutos con la camiseta ‘Neroverde’.

Aquilani inició su carrera en los banquillos en julio de 2019 al frente del equipo Sub-18 de la Fiorentina, antes de incorporarse como asistente técnico de Giuseppe Iachini en el primer equipo hasta el final de aquella temporada.

En 2020, pasó a dirigir al conjunto Primavera (competición creada para enfrentar a canteras entre sí) del club toscano, con el que ganó tres Copas Italia consecutivas y dos Supercopas.

En junio de 2023 asumió el banquillo del Pisa en Serie B, donde terminó en 13ª posición, y tras un año de pausa, dirigió al Catanzaro, con el que finalizó quinto y disputó el playoff de ascenso a la Serie A, en el que fue eliminado por el Monza