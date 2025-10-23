Ya con el número, mejora muchísimo la nueva camiseta de México

Enrique Gómez

Ya todos sabemos cómo es la camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026 y aunque el diseño sigue generando dudas, la verdad es que con los números puestos mejora mucho.

Y es que, con el dígito en la parte central del jersey, se oculta uno de los detalles que más incomodaban, el escudo repetido del equipo en el punto de fuga, en vez del rostro descarnado que aparece en el Calendario Azteca, monolito de la mitología mexica que sirve de inspiración para el nuevo uniforme.

La nueva camiseta de México todavía no se anuncia oficialmente, sin embargo, ya se ha filtrado por todos lados e incluso Opaleak reveló una imagen “oficial” de Edson Álvarez portando el uniforme completo, con la cual es posible apreciar la aplicación de los números al centro de la indumentaria.

💥 BREAKING 💥



🇲🇽 Mexico 2026 World Cup Home Kit! pic.twitter.com/OUs2WH2NKb — Opaleak (@opaleak) October 27, 2025

El mismo diseño (con grecas y detalles genéricos en vez de los elementos originales de la pieza arqueológica que reside en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México) aparece en la parte de atrás de la camiseta, sin embargo, con los números más grandes y en color blanco para la espalda, igual se espera que se termine cubriendo el escudo clonado de la Selección Mexicana, que ya aparece bordado.

Los dígitos llevarán el mismo color que los apellidos e irán a juego con las franjas de Adidas en los hombros, lo que le dará un gran contraste a la camiseta, la cual aplicará el rojo y el blanco en cuello y puños.

¿Cambiará la aceptación del uniforme del país coanfitrión para el Mundial del 2026? A la par que el equipo de futbol, la opinión puede mejorar, pero seguirá habiendo muchas dudas.