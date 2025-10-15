"Horrible", así califican los expertos la nueva camiseta de México

Enrique Gómez

La idea era excelente, pero el resultado final dejó muchas dudas...

Aunque todavía no es oficial, el diseño de la camiseta de la Selección Mexicana ya es del dominio público y lo cierto es que tiene algunos detalles que han disgustado a la afición y a los expertos en camisetas.

Pero ¿tanto así como “horrible”? Este fue el calificativo que utilizó el sitio especializado en camisetas ‘Footy Headlines’ ante las nuevas imágenes filtradas de lo que será el jersey local del Tri para el Mundial 2026, el cual será verde y estará saturado de marcas y grecas en toda su parte frontal.

Más que por el diseño -el cual buscó emular al legendario modelo del ‘calendario azteca’ utilizado para la Copa del Mundo de Francia 1998, pero con detalles genéricos-, lo que más desgrada a los especialistas en playeras futboleras es el grosor de las tres franjas clásicas de Adidas.

La marca alemana es la que más equipos vestirá para el Mundial del próximo año y su nueva directriz incluye franjas mucho más gruesas, las cuales parecen invadir o cuando menos, saturar el diseño.

Todos en México esperaban el regreso del verde y un tributo al calendario azteca, ¿estarán complacidos?