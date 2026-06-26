¿Y si sí? Llegó la hora de confirmar el gran Mundial de México

Karla Villegas Gama

La Selección Mexicana firmó la mejor fase de grupos de su historia y llega invicta a los dieciseisavos de final. Ahora, el 'Tri' tendrá su primera gran prueba del Mundial frente a una Selección Ecuatoriana que vive una de sus mejores generaciones.

¿Cómo llegó Ecuador? Copyright: Reuters

La 'Tri' avanzó como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en el Grupo E.

Antes del arranque del Mundial, su sector estaba considerado el quinto más complicado del torneo, de acuerdo con la suma de posiciones de los equipos en el Ranking FIFA.

En la Jornada 1 perdió 1-0 ante Costa de Marfil; en la 2, empató 0-0 con Curazao, y en la 3 venció 2-1 a una Alemania en plena renovación, con 17 debutantes mundialistas en la convocatoria.

¿Cómo clasificó México? Copyright: Reuters

El 'Tri' avanzó como líder del Grupo A con paso perfecto: nueve puntos de nueve posibles, en un sector que antes del Mundial estaba considerado el noveno más complicado del torneo.

En la Jornada 1 ganó 2-0 a Sudáfrica; en la 2 derrotó 1-0 a Corea del Sur y en la 3 goleó 3-0 a Chequia.

¿Qué podemos esperar? Copyright: Mexsport

Ecuador cuenta con una de las generaciones más talentosas de su historia, encabezada por Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo.

Gran parte del éxito ecuatoriano pasa por la solidez de la dupla conformada por Hincapié y Pacho, pero no destaca por su poder ofensivo.

Entre las selecciones clasificadas de la CONMEBOL fue una de las que menos goles anotó en las Eliminatorias: 14, la misma cifra que Paraguay. Brasil, por ejemplo, hizo 28.

En la fase de grupos únicamente convirtió dos goles, la misma cantidad que Australia, Cabo Verde, Catar, Corea del Sur, Chequia, Ghana, Haití, Paraguay, Sudáfrica y Uzbekistán.

Del otro lado, México presenta la convocatoria 'más europea' de su historia: 13 futbolistas militan en clubes del 'Viejo Continente'.

Además, terminó la fase de grupos con paso perfecto: nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra.

¿Y la altura? Copyright: Reuters

Jugar en la Ciudad de México representa una ventaja para el 'Tri', tanto por el apoyo de su afición como por la altitud.

Con 2,240 metros sobre el nivel del mar, la capital mexicana suele convertirse en un reto para los visitantes.

Aunque Quito está a 2,850 metros sobre el nivel del mar, Ecuador no disputa un partido oficial en la capital desde el 10 de octubre de 2024. Los jugadores con mayor experiencia en condiciones similares son:

• Gonzalo Valle (LDU Quito).

• Jordy Alcívar (Independiente del Valle).

• Enner Valencia (Pachuca).

¿Y si sí? Copyright: Reuters

Si México quiere alimentar la ilusión, primero tendrá que superar el rival más exigente que ha enfrentado en esta Copa del Mundo.

Será la oportunidad ideal para medir el verdadero nivel del equipo de Javier Aguirre antes de soñar con el famoso quinto partido.

En el historial, ambas selecciones se han enfrentado en 25 ocasiones entre 1993 y 2025. El balance favorece al 'Tri', con 14 victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además, México ha marcado 39 goles, por 26 de Ecuador.

En definitiva, no será un duelo fácil. Hablar de un claro favorito sería un error: se trata de uno de los cruces más parejos de los dieciseisavos de final, con todos los ingredientes para definirse en los detalles.