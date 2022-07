¿Y el 'juramento' hasta 2026? 'Tata' Martino dejaría a México por Boca Juniors

Cuando todo era color de rosa, la idea era que el ‘Tata’ Martino se quedara con México hasta 2026, pero los últimos meses han desfigurado el panorama y han abierto una brecha hasta Argentina.

Una vez que acabe el Mundial, Boca Juniors sería el destino del actual técnico de la Selección Mexicana.

Diversos medios en Argentina han reportado que el entrenador ya comenzó a entablar conversaciones con Boca Juniors, algo perfectamente legal considerando los meses que le restan a su vínculo con el Tri.

De acuerdo con el periodista de FOX, Fernando Cevallos, el estratega de 59 años ya le comunicó a su círculo cercano la decisión de no continuar con el Tri, por más que, hasta hace poco, la idea de los directivos seguía siendo renovar al entrenador para que encabezara el proyecto a Norteamérica 2026.

¿MARTINO ESTÁ CERCA DE LLEGAR A BOCA? 😱🧐



Boca Juniors suena como el próximo equipo de Gerardo Martino a tres meses del Mundial de Qatar. @ruubenrod@dtAlex_Aguinaga@FerCevallosF@santiago4kd#FSRadioMX pic.twitter.com/NQqR9CJTNz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 15, 2022

Pero las cosas han cambiado últimamente. El equipo no se ha visto bien en la cancha, los resultados ya no son del todo satisfactorios, se ha perdido repetidamente ante Estados Unidos, la afición ha coreado el despido del entrenador y lo cierto es que, con todos los despidos que recién hubo en la Federación Mexicana de Futbol, el entrenador podría no sentirse cómodo.

Además, al ser argentino, la idea de dirigir a Boca Juniors debe ser bastante atractiva para el ‘Tata’, quien solo tiene un título como técnico en la liga de su país, el campeonato de 2013 con Newell’s.

Cada vez son menos los que creen que el proyecto de Martino con México puede alargarse más allá de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero, de todas maneras, él podría tener otros planes..