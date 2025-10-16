Y a pesar de todo, México es una de las 15 mejores selecciones del mundo según la FIFA

Enrique Gómez

A pesar del golpe de realidad que se llevó ante Colombia, México se mantiene entre las mejores 15 selecciones del mundo. Tal vez el Tri no le genere mucha confianza a la afición, pero sí al Ranking FIFA.

Se actualizó la clasificación del organismo rector del futbol mundial y aunque la Selección Mexicana no ganó (empate con Ecuador y goleada ante el conjunto ‘cafetalero’) y en realidad tiene cuatro amistosos consecutivos sin victoria, el equipo de Javier Aguirre se quedó en la misma posición, la 14.

The new 𝑭𝑰𝑭𝑨 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑹𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 top 30 🌎 pic.twitter.com/Acyq5Liriv — 433 (@433) October 17, 2025

España se mantiene como la mejor selección del mundo, luego de que en la entrega pasada rebasara a Argentina, que esta vez ascendió al segundo puesto, en detrimento de Francia, que completa el pódium.

Así los 20 mejores equipos tras la última Fecha FIFA:

1. España, 1880 puntos

2. Argentina

3. Francia

4. Inglaterra

5. Portugal, 1778 puntos

6. Países Bajos

7. Brasil

8. Bélgica

9. Italia

10. Alemania, 1713 puntos

11. Croacia

12. Marruecos

13. Colombia

14. México, 1682 puntos

15. Uruguay

16. Estados Unidos, 1673 puntos

17. Suiza

18. Senegal

19. Japón

20. Dinamarca, 1641 puntos

En lo que respecta a las selecciones americanas, Brasil perdió un lugar (entendible tras la derrota ante Japón), mientras que el resto de los equipos del continente conservaron su posición con respecto a la versión anterior.

¿Entonces México sigue siendo una de las 15 mejores selecciones del mundo a pesar de la reveladora derrota 4-0 ante Colombia? En la cancha las diferencias fueron enormes, pero, para las consideraciones de la FIFA, el Tri y el conjunto sudamericano están muy parejos, de hecho, solo un escalón los separa.