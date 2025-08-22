Víctor Guzmán 'se baja' del microciclo de la Selección Mexicana

Hiram Marín

La Selección Mexicana de Futbol comenzó este lunes el microciclo de entrenamientos bajo la tutela de Javier Aguirre, exclusivamente para jugadores de la Liga MX. Lamentablemente se dio a conocer la primera baja por lesión: Víctor 'el Toro' Guzmán, jugador del Monterrey.

Y aunque no se dieron detalles sobre cuál es la lesión del defensa central de Rayados, la Federación Mexicana de Futbol, a través de un comunicado, dio a conocer que regresará a su club para rehabilitarse.

Víctor Guzmán causa baja de la convocatoria por lesión. Volverá con @Rayados para continuar su recuperación.#PorMéxicoTodo. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kWc3YXoOMW — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 26, 2025

"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional informa que Víctor Guzmán, defensa central del Club Monterrey, causa baja de la concentración y vuelve a su equipo para continuar con su rehabilitación”, menciona el comunicado de la Femexfut.

El microciclo, que tendrá dos partes: la primera en agosto de 2025 y la segunda en febrero de 2026 se llevó a cabo con el objetivo de que el director técnico, Javier Aguirre, pueda observar a varios jugadores que podrían integrar la lista final que disputará la Copa del Mundo.