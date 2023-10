Tranquilos con el Tri de Juegos Panamericanos: "No venimos por medalla"

Todos tranquilos con la Selección Mexicana que fue a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Su misión nunca fue conseguir una medalla y en realidad, no se considerará fracaso si se queda en fase de grupos.

Así de condescendiente fue el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega.

“La varonil es un grupo que se encuentra en proceso de trabajo, en donde no contamos con todos los jugadores por un tema de calendario. Es un grupo que está dando su mejor esfuerzo y seguramente tendrán una buena actuación en el partido que falta”, justificó el directivo en palabras recogidas por el diario Récord, donde también admitió que si se quedan en fase de grupos, no habrá escándalo.

#Sub23 Duro partido el que tuvimos esta tarde en Chile.



🙌🏻🇲🇽 A darle vuelta a la página, esto apenas comienza. #JuntxsEnSantiago pic.twitter.com/qcbMkwOFhw — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 24, 2023

“Si no se logra medalla no es un fracaso. Queremos una buena actuación con el grupo que traemos. No veníamos por una medalla”, comentó Sisniega de cara al duelo contra Uruguay. “La única opción que tenemos es ganar, el equipo que gane pasa a Semifinales. Es un reto difícil e importante”.

El equipo que dirige Ricardo Cadena llega al último partido de la fase de grupos (29 de octubre en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso) en tercer lugar tras caer contra Chile y empatar frente a República Dominicana, si embargo, depende de sí mismo para avanzar a semifinales, pues si suma tres puntos rebasará a Uruguay y se colará en busca de las medallas como segundo lugar del sector.

México suele dar muy buenos resultados a nivel juvenil, pero en la Federación no se ponen exigentes con un grupo que, en palabras del mandamás, no pudo integrar a los mejores jugadores de esa generación.