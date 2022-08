'Tata' Martino presentó su renuncia a México, pero lo convencieron

Cuando despidieron a Gerardo Torrado, el técnico del Tri no quería seguir

El “fuera Tata” que sonó en algunos estadios durante las Eliminatorias al Mundial estuvo cerca de concretarse cuando Gerardo Martino presentó su renuncia como técnico de la Selección Mexicana.

Para el entrenador argentino fue una “injusticia” que la Federación Mexicana de Futbol despediera al entonces director de selecciones nacionales, por lo que él fue solidario con la persona que lo llevó al Tri y quiso seguirlo cuando se dio la decisión ante los malos resultados en diferentes categorías.

De acuerdo con el periodista de FOX Sports México, Fernando Cevallos, fue el mismo Torrado quien convenció al entrenador de concluir el proceso, es decir, dirigir la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Cuando Martino se enteró del despido de Gerardo Torrado, puso su renuncia sobre la mesa y no quería seguir en la Selección Mexicana. Lo convenció el mismo Torrado y le pidió por favor que se quedara para no tirar el proceso a meses del Mundial. Torrado fue clave para que Martino no renunciara en ese momento. ‘Tata’ es un tipo de grupo, agradecido y él se iba a ir con Gerardo”, reveló Cevallos.

🚨🇲🇽 ¡EL TATA HABÍA PUESTO SU RENUNCIA!



Cuando Martino se enteró que Torrado se iba, PUSO SU RENUNCIA... ¡Torrado lo convenció! Info de última hora por @FerCevallosF 😱



¿Termina el ciclo de Qatar y se va? 💣 BOMBAZO EN #LUP pic.twitter.com/QusMQ4ccs0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 31, 2022

Las palabras del estratega argentino en la conferencia de prensa previa al duelo ante Paraguay llamaron mucho la atención, pues expresó sin empacho su molestia por la decisión tomada en julio.

“Lo primero que quiero decir es que lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, pero profundamente. No solo la lamento, sino que también me parece muy injusta. Y de hecho si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termine este proceso, lo hubiera hecho”, dijo el ‘Tata’.

La gestión de Martino ha sido duramente criticada debido a los resultados en los últimos meses. Muchos pensaron que lo mejor sería despedirlo debido a los bajones de juego, pero lo cierto es que, más allá de las derrotas ante Estados Unidos, el equipo acabó segundo del Octagonal de CONCACAF.

¿Debieron aceptar la renuncia del ‘Tata’? De cualquier manera, ya hay mucho “pesimismo” sobre el Tri.