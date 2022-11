'Tata' Martino lo sabe: la afición solo lo 'perdonará' con un Mundial histórico

Solo un Mundial histórico podría mantener al ‘Tata’ Martino al frente de la Selección Mexicana después de Catar 2022 y solo los resultados podrán cambiar el entorno en contra del entrenador.

Tras la derrota 2-1 ante Suecia, en el último partido amistoso de México antes del Mundial, el estratega evitó hablar de su futuro después del 31 de diciembre, cuando concluye su contrato, pero aceptó que los resultados determinarán si la Federación Mexicana de Futbol le ofrece una ampliación y entonces él evaluará todo lo que gira alrededor de los nuevos manejos directivos y no solo el tema deportivo.

“No hay otro pensamiento que no esté centrado en la Copa del Mundo, pero incluso accediendo a lugares a donde no se había llegado antes, todo merece un análisis y no es algo que garantice continuidad. Estoy ilusionado de que se va a competir bien, pero no puedo dejar de analizar lo que pasa afuera”, aseguró el argentino en la última conferencia de prensa en Girona, antes de viajar a Catar.

Al Mundial con el dolor de haber reprobado el último examen

Martino es consciente que a raíz de las derrotas ante Estados Unidos en la Nations League y en la Copa Oro, la perspectiva de la gente se torció para siempre y sabe que la única manera de poder redimirse ante los ojos del público es clasificando, al menos a cuartos de final del Mundial; es decir, la posibilidad de continuar en al frente del Tri y de reconciliarse con el público se derivarán de la misma situación.

“A la gente lo único que le va a cambiar la opinión son los resultados y hacer un Mundial histórico. Nada de lo que yo pueda decir o lo que hagan los jugadores va a cambiar a la gente más que los resultados vistos. Hace un año que comenzó toda esta situación por las penales perdidas ante Estados Unidos, yo siempre dije que iba a ser muy difícil recuperarse”, aseguró el entrenador de 59 años.

México dio un buen juego ante Suecia, pero al final perdió y el panorama para la Copa del Mundo no es el mejor a cuatro días de que inicie la justa, pero Martino confía en que su equipo hará un gran torneo.