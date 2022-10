Solo 'Checo' Pérez puede trollear al 'Chicharito': "¿Y cuándo te vas al Mundial?"

Son leyendas vivientes del deporte mexicano y ‘Checo’ Pérez no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a ‘Chicharito’ Hernández acerca de su ausencia en el Mundial de Qatar.

El polito de Fórmula 1 sabe bien que el goleador no será convocado a la Copa del Mundo por una decisión personal del entrenador y por eso bromeó al respecto en una conversación patrocinada por la marca Puma, donde enlazaron a Pérez y a Hernández, desde Jalisco hasta California.

“Oye ¿y cuándo te vas al Mundial? Nos tienes a todos esperándote. Yo te llevo, te doy ride. Te lo mereces más que nadie”, comentó el piloto de Red Bull durante un evento en Guadalajara, ciudad donde nació Sergio hace 32 años y Javier hace 34.

“No lo sé, no depende de mí hermano. Yo tengo las maletas listas, pero ya sabes que eso no está en mi alcance”, dijo entre risas el goleador histórico de la Selección Mexicana, quien no es llamado al Tri desde 2019, pero que esperaba hacer las paces con el técnico ‘Tata’ Martino.

Pérez no se midió en esta divertida conversación e incluso le propuso a ‘Chicharito’ que si regresaba a México lo hiciera para jugar en América y no en Chivas, por más que Javier Hernández es un orgulloso canterano del equipo rojiblanco.

“Y no te vayas a Chivas, vente al América, hermano”, lanzó ‘Checo’, conocido aficionado de las Águilas.

“¡Andas con todo! Así me gusta, para que andes con todo el fin de semana”, respondió Hernández.

Mientras el Galaxy de ‘Chicharito’ se fue eliminado hace unos días en la MLS, ‘Checo’ Pérez tiene la gran ambición de ganar el Gran Premio de México por primera vez en su carrera durante este fin de semana y de paso hacerse con el segundo lugar del Campeonato de Pilotos, mismo que ya ganó Max Verstappen.

Todo México espera que Pérez sea la estrella el fin de semana y que el Tri haga algo en Qatar 2022, aun sin ‘Chicharito’.