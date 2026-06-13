"Sin la Selección, el futbol no tiene sentido"; Guillermo Ochoa confirma su retiro

Enrique Gómez

Aunque tal vez se despida desde la banca, Guillermo Ochoa tiene claro que está viviendo el último capítulo de su carrera profesional y con el lujo de hacerlo con su equipo favorito: la Selección Mexicana.

El veterano guardameta confirmó su retiro como jugador profesional una vez que termine la participación del Tri en la Copa del Mundo 2026, la sexta en la carrera del futbolista tapatío y la tercera que asume como un rol de suplente, pues esta vez le tocó apoyar y aportar su experiencia a Raúl Rangel.

“La Selección de México en mi carrera y en mi vida siempre ha sido mi brújula. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección y, ahora que termine la selección, no le veo más sentido al futbol. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y muy orgulloso de haber vivido esto”, dijo Memo al borde de las lágrimas.

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“El hecho de conseguir estar aquí es gracias al apoyo y respaldo de mi familia, sin ellos no lo habría logrado. Esto es algo que desde pequeño tienes que decidir y sacrificar. Hay muchas cosas que uno se pierde. Es una espiral de 22 o 23 años, de poco tiempo para la familia”, compartió el cancerbero de 40 años en la serie Letters that Unite, la cual fue lanzada por la FIFA a través de su canal de YouTube.

Ochoa empezó su camino con la Selección Mexicana en 2005, fue convocado a la Copa del Mundo del 2006 como suplente de Oswaldo Sánchez y a la del 2010 como respaldo de Óscar Pérez, mientras que para Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 lo hizo como titular y siempre protagonizó grandes atajadas.

Luego de seis títulos de Copa Oro, seis convocatorias a la Copa del Mundo y 153 partidos con el Tri, Ochoa dirá adiós al futbol en el mismo día en que México se despida del Mundial. Su destino está unido.