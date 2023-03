Santiago Giménez ya sabe del supuesto interés del Benfica

Con la gran temporada que está teniendo en Feyenoord, era obvio que el nombre de Santiago Giménez iba a sonar en diferentes partes de Europa, pero ¿el delantero mexicano quiere dejar Países Bajos?

Después de su polémica (por no decir injusta) marginación de la lista final de México a Catar 2022, el juvenil se perfila para ser el delantero estelar en la primera alineación de Diego Cocca con la Selección Mexicana, no es para menos si consideramos lo que ha sido su primera temporada en Europa.

Con 15 goles en lo que va de la campaña, parece que más equipos se sumarán al supuesto interés del Benfica o Sevilla, pero por ahora el atacante se concentra en su club.

“La verdad yo no sé nada por afuera. Me enteré por las redes, yo en lo personal y lo privado no sé nada y la verdad estoy muy contento en Feyenoord”, aseveró el atacante de 21 años, quizá el mejor prospecto que tiene la Selección Mexicana de cara al futuro inmediato y hacia el Mundial de 2026.

Muchos pensarán que lo mejor para la carrera de Santiago sería terminar de formarse en Holanda y asentarse como un delantero de alta gama, otros dirán que debe dar el salto a las grandes ligas antes de que el tren pase, pero él dejó en claro que, en su momento, no estará solo para tomar esa decisión.

“Eso se decidirá entre familia si llega a pasar, entre clubes y en mi relación personal con Dios, porque él es el que decide en mi camino. Las decisiones de mi carrera van a pasar por Dios y que esté donde quiera que esté”, aseguró ‘Santi’, uno de los pocos ‘europeos’ citados para el duelo en Surinam.

¿Giménez ya está listo para ser el delantero estelar de la Selección Mexicana? Por ahora su principal competencia es Henry Martín y el ‘Chicharito’ Hernández si regresa luego de tres años y medio de ausencia.