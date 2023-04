Santiago Giménez debe quedarse en Feyenoord... eso dicen en el club

Si le preguntan al entrenador del Feyenoord, lo mejor para la carrera de Santiago Giménez sería quedarse en Países Bajos por un tiempo más, pero seguramente habrá quien piense diferente.

El mexicano ha tenido una meteórica primera temporada en Europa, donde ya suma 16 goles y ha sido pieza fundamental para que el equipo esté teniendo una campaña de ensueño.

“Santiago tiene solo 21 años. Acaba de llegar, un nuevo continente y una nueva liga. Puede hacerlo mucho mejor. Primero queríamos que estuviera más en forma. Lo logramos bastante bien. Ahora estamos tratando de hacerlo más un uso completo e incluso mejor”, comentó el técnico Arne Slot de cara al duelo por las semifinales de Copa ante el Ajax, donde el mexicano es titular.

El estratega está convencido de que la mejor idea es que el atacante se quede en Rotterdam y que se siga desarrollando dentro de un equipo que seguramente será campeón de liga y que además jugará la Champions League, pero sabe que al final será decisión de Giménez y de su entorno, pues habrá quien intente convencer al jugador que las oportunidades son para tomarlas al momento.

“Realmente me gustaría ver a Santi quedarse más tiempo. También sería bueno para él jugar un año más aquí, pero no puedo estimar qué oportunidades tendrá. Algunas oportunidades solo se presentan una vez. También le daré el consejo de quedarse. Pero me imagino que hay personas a su alrededor que, si pueden ganar dinero con eso, dan consejos diferentes”, agregó el estratega de 44 años.

¿Le conviene a Giménez emigrar a alguna de las principales ligas del mundo para jugar en un equipo de media tabla y dejar a un club que está dominando en Países Bajos? El mexicano tendrá varias ofertas en el verano, pues su gran temporada en el Feyenoord no pasa desapercibida en el resto de Europa.