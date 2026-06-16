¿Raúl Jiménez ya es un delantero de segunda categoría?

Enrique Gómez

¿Entonces el delantero estelar de la Selección Mexicana ya es un jugador de segunda división?

A partir de la siguiente temporada, Raúl Jiménez jugará con el Wolverhampton, en lo que podría interpretarse como una decisión valerosa, pues se reunirá con su querido exequipo para buscar su regreso a la primera división, toda vez que la temporada pasada descendió a la Championship.

Ese (Championship) es justamente el nombre que recibe la segunda división del futbol inglés, la cual está considerada como la categoría de plata más fuerte y con mejor nivel de todo el mundo.

En su cuarto Mundial y después de 45 goles con México, Raúl Jiménez se estrenó A 3 meses exactos de la muerte de su padre, así celebró Jiménez su primer gol mundialista

· ¿Es que acaso a Raúl ya no le alcanzaba para jugar en el máximo nivel de Europa?

· ¿De verdad prefiere jugar en segunda que volver a la Liga MX a sus 35 años?

De acuerdo con la plataforma Comparisonator, que analiza el desempeño total de un jugador (ataque, defensa, pases, duelos, etc.) durante la temporada y le asigna un puntaje, el delantero estuvo dentro de los 20 mejores delanteros de toda la Premier League gracias a los nueve goles que hizo en la campaña.

Con sus 174 puntos en el índex de Comparisonator…

· Raúl fue el 19° mejor delantero en la Premier League

· Hubiera sido el 9° si jugara en la Championship

· Si jugara en la Liga MX, habría sido el 8° mejor ariete

Con esos mismos registros le hubiera alcanzado para ser un atacante rentable en ligas europeas de otro nivel tal como la portuguesa (12° entre todos los atacantes), sin embargo, Raúl aprovechó la finalización de su contrato con el Fulham para asegurar su futuro en Inglaterra y con un equipo que lo ve como una gran figura, más ahora que decidió ser parte del proyecto para regresar a la Premier.

Entonces, ¿el delantero favorito de Javier Aguirre en el Mundial es un delantero de segunda? Tal vez no, pero con 35 años y sin contrato, tomó la decisión de asegurar su futuro europeo por dos años más.