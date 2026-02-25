¡Pura Liga MX! México goleó a Islandia y empoderó a 'Hormiga' González

Enrique Gómez

Nada mal. México lleva tres victorias consecutivas y tiene un nuevo goleador de cara al Mundial.

Al final, este partido repleto de suplentes (y de Chivas) contra Islandia sí sirvió de algo.

Y es que, tal vez nunca volvamos a ver a estos jugadores juntos, pero sí veremos a varios en el próximo Mundial, empezando por Armando González, campeón de goleo en la Liga MX y quien ya se estrenó como goleador en la Selección Mexicana. A estas alturas, su llamado para el gran torneo parece un hecho y no por un tema de popularidad, sino por ser el mejor delantero mexicano del momento.

Victoria 3-0 sobre Islandia, que solo tuvo una jugada de peligro sobre la portería de Raúl Rangel.

Es verdad que el rival fue muy limitado, que prácticamente no exigió al equipo local y que permitió goles muy ‘fáciles’, pero al menos el Tri pudo sumar su tercera victoria consecutiva. Los experimentos han sido un éxito.

Así fueron los goles de este partido amistoso (y fuera de la Fecha FIFA) disputado en Querétaro:

· 1-0 (22’): Richard Ledezma marco de cabeza ante un globo preciso de Armando González

· 2-0 (24’): ‘Hormiga’ cerró la diagonal que le puso Jesús Gallardo junto a la línea de gol

· 3-0 (60’): Golazo de Jesús Gallardo, quien giro el cuello y puso el balón al poste más lejano

· 4-0 (90’+2): Brian Gutiérrez robó un balón en medio campo se enfiló a la portería y no falló

¡'Hormiga' González marca su primer gol (de muchos) con México! El delantero mexicano en mejor momento asistió y anotó contra Islandia

Tres de los cuatro goles fueron hechos por jugadores de Chivas. No era para menos considerando que seis jugadores del club rojiblanco integraron la alineación titular para este partido ante los nórdicos.

México, que a lo largo de este incipiente 2026 ya tiene tres partidos amistosos jugados (pese a que no ha habido Fecha FIFA), ya suma victorias contra Bolivia, Panamá y ahora Islandia. Buenas sensaciones, considerando que todos fueron afrontados con jugadores locales, bajo la idea de que Javier Aguirre pueda encontrar nuevos talentos y disipar las pocas dudas que le quedan sobre la lista final.

El Tri tiene un buen equipo B, quizá de algo pueda servir eso de cara al torneo que inicia en junio.