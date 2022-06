¿Por qué no hay jugadores del Atlas en el Tri? 'Tata' revela dos grandes razones

Pero eso de que "Atlas tiene una estructura de extranjeros" no convence mucho

Parece increíble que el equipo bicampeón de la Liga MX no tenga un solo jugador en la Selección Mexicana, pero en realidad todo tiene una explicación de acuerdo con el ‘Tata’ Martino.

El entrenador de México reveló la razón de por qué ningún jugador del Atlas ha sido convocado al equipo, vamos, ni siquiera Aldo Rocha o Luis Reyes, uno de los laterales que mejor pasan y centran.

· “Atlas tiene una estructura de extranjeros”

· “No puede haber un llamado masivo a nuevos jugadores”

Sí, Martino primero dijo que, pese a que ningún jugador mexicano tiene las puertas cerradas, el campeón del Apertura 2021 y del Clausura 2022 tiene una “columna vertebral formada por extranjeros” y después explicó que no puede simplemente convocar a varios jugadores del Atlas porque hay otros que fueron parte del proceso desde hace años y al parecer no importa si, de momento, no están en su mejor nivel.

“No puede haber una convocatoria masiva de jugadores que no estuvieron porque sería como decir que en tres años y medio estuvimos perdiendo el tiempo”.

Si siendo bicampeones no merecen una oportunidad en la Selección Mexicana, queda claro que no hay nada que puedan hacer los jugadores atlistas para ir al Tri, al menos no en este proceso.