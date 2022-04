¿Por qué el 'Tata' Martino criticó lo que dijo Marcelo Flores?

A todos sorprendieron las palabras del ‘Tata’ Martino hacia Marcelo Flores, quien le recomendó decidirse de una vez por una Selección en vez de estar esperando a ver con cuál puede ir al Mundial, pero ¿a qué se debió esta postura del entrenador hacia el joven de 18 años?

Poco tiempo antes de la conferencia de prensa del entrenador de México de cara al partido ante Guatemala, se reveló lo que dijo Flores en entrevista con TV Azteca, donde aseguró que le gustaría probarse la camiseta de Canadá, pese a todo su historial con selecciones juveniles del Tri y hasta el equipo mayor.

“Claro que tengo interés de probarme con la Selección de Canadá, no puedo decir algo malo o algo bueno de ellos si no he probado”, comentó el jugador de la academia del Arsenal.

Always at home #MexTour 🇲🇽 Un poco de mi primera experiencia con @miseleccionmx en Austin 📹, una semana que siempre estará en mi corazón. Ya me encuentro en Orlando listo para mañana. ¡See you Incondicionales 🔜! 🇲🇽



#OrgulloMexicano pic.twitter.com/V6ygFIXxzJ — Marcelo Flores (@10marceloflores) April 26, 2022

“Ahora estoy disfrutando el momento con México, con mis compañeros y cuerpo técnico y estoy muy feliz aquí”, agregó Flores en las horas previas al duelo ante Guatemala, donde fue convocado por el ‘Tata’ Martino para disputar el segundo partido de su carrera con el equipo ‘mayor’ del Tri, más allá de que este duelo está fuera de la Fecha FIFA y la lista, repleta de jugadores jóvenes.

Las palabras de Marcelo no cayeron nada bien en Martino, quien recomendó al joven consolidarse, pues eso de coquetear con varias naciones a ver cuál le promete disputar el Mundial de Qatar 2022, no se le hace “lógico”, pues son los jugadores quienes deben ofrecer argumentos a las selecciones y no al revés.

Por lo pronto, Flores buscará más minutos con México en Orlando, pero si el ‘Tata’ no puede prometerle un lugar en el Mundial, él tampoco puede prometerle fidelidad al conjunto ‘azteca’.