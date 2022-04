'Tata' Martino no se dejará 'chantajear' por Marcelo Flores

Si Marcelo Flores piensa chantajear a alguien, esa no será la Selección Mexicana.

Ante el rumor de que Flores le dará su lealtad y ‘nacionalidad’ a cualquier equipo que le prometa un lugar en la Copa del Mundo, el ‘Tata’ Martino lo frenó en seco, pues consideró que los futbolistas deben ofrecerle argumentos a una selección y no al revés. Además, un jugador debe elegir a un país por convicción, no basándose en un concurso de popularidad o en promesas de campaña.

“Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”, comentó el entrenador del Tri de cara al duelo ante Guatemala, donde, por cierto, Marcelo está convocado.

“Me parece que no se debe plantear de esa forma, no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas, son los futbolistas los que le deben de ofrecer a la Selección. Si no tienen ganas de pertenecer o abren el abanico de posibilidades a dos o tres selecciones, no tiene sentido”, sentenció el técnico argentino.

Entonces, el ‘Tata’ no se prestará al juego de convencer al jugador de 18 años, pues él ya debería estarlo después de tantos partidos con selecciones menores e incluso con su experiencia en la selección mayor.

Este año, la única posibilidad de ‘amarrar’ a Flores es haciéndolo que juegue un partido de Copa del Mundo, pues es el único juego oficial en el panorama y solo así se puede ‘sellar’ una nacionalidad.