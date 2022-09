Para 'Chepo' de la Torre, 'Tata' Martino tendría que hacer diferencia

Si alguien sabe lo que es la presión en la banca de la Selección Mexicana es José Manuel 'Chepo' de la Torre, quien tuvo un paso complicado en el Tricolor y habló sobre el presente del equipo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino.

Entrevistado por una televisora mexicana y en declaraciones reproducidas por el diario 'Récord', 'Chepo' aseguró que para él sería mejor que un mexicano dirigiera al 'Tri', pero lamentablemente los propios directivos no los toman en cuenta.

"Sería lo ideal, es difícil porque en la opinión popular no nos gusta que haya un técnico extranjero, yo te lo digo sinceramente, en México hay extremadamente buenos técnicos que no se consideran y se minimiza demasiado al mexicano".

Por tal motivo, el también ex entrenador de Chivas, Toluca y Santos, aseguró que está de acuerdo que se le exija más a Martino por ser extranjero, pues se supone que fue contratado para hacer diferencia, tal y como sucede con los jugadores.

"Con todo respeto para todos los extranjeros, en México somos muy buenos, sí hay muchas circunstancias alrededor, pero si es extranjero tiene que hacer la diferencia, y si no hace la diferencia se va a criticar y se le va a exigir que sea mejor, y si no, es parte de la crítica, y si no aguanta, que se vaya. Así de fácil, no nomás para el extranjero, también para el mexicano".