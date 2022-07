Orbelín Pineda sabe que todo será diferente en el AEK Atenas

"Desde que Almeyda me contó su plan, me emocioné", admitió Pineda

El AEK Atenas salvó el ‘sueño europeo’ de Orbelín Pineda y ahora el jugador quiere responder.

Al mediocampista mexicano nunca le dieron oportunidad de demostrar su capacidad en el Celta de Vigo, pero ahora que ha cambiado de club y se pone bajo las órdenes de un entrenador que lo conoce y lo valora, lo mejor en la carrera del futbolista podría estar a punto de suceder.

“Me siento muy emocionado, muy feliz. Tengo una gran oportunidad de demostrarle a mi familia que puedo luchar por mis sueños. Hicimos un gran esfuerzo para estar aquí. Quiero dejar una buena impresión y daré lo mejor de mí”, comentó Orbelín en palabras para su nuevo equipo.

Será la primera temporada de Matías Almeyda y el 'Maguito' en el tercer equipo más ganador de Grecia.

“Desde el primer momento Almeyda me contó su plan, me emocioné. Era algo que tenía en mente, quería jugar, se acerca el Mundial y quería tener confianza al 100%. Por supuesto que no le diría que no al entrenador. La amistad, el respeto y la admiración que le tengo me ayudan a ser más fuerte mentalmente, a desarrollarme y competir”, agregó Pineda, cuyo traspaso se hizo oficial más temprano.

El mexicano es un ejemplo de perseverancia y convicción, pues pese a toda la presión de Chivas y el Celta para regresar cómodamente a la Liga MX, decidió aferrarse a su sueño de jugar en Europa.