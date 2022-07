Orbelín Pineda explica por qué rechazó a Chivas

Nada personal contra Chivas, es solo que los sueños de Orbelín Pineda están en Europa.

El Guadalajara se quedó esperando el regreso del mediocampista y hasta hay quienes consideran que el club hizo el ridículo con sus ‘coqueteos’ públicos en redes sociales, pero es que si algo quedó claro en las últimas semanas fue la convicción del ‘Maguito’ para aferrarse a Europa.

“A todos los equipos mexicanos les agradezco el interés. Es bonito volver a tu país, pero quiero sacarme esa espinita que no tuve la oportunidad en mi equipo anterior. Confío en mí, confío en que sí puedo dar mucho más y puedo trascender más futbolística y profesionalmente”, comentó Pineda en entrevista con FOX, donde se refirió especialmente a Chivas, club que incluso intentó comprar su carta.

“Agradecerle también a Chivas, que lo aprecio mucho, espero algún día regresar, pero mis sueños están acá, quiero trascender, quiero estar en un nivel mejor para estar lo mejor posible si me toca estar en el Mundial”, agregó el jugador de 26 años, unas horas después de ser anunciado por el AEK Atenas.

Orbelín también contó cómo fue que se aferró a Europa a pesar de que el Celta de Vigo ya no contaba con él y que todo indicaba que su mejor opción era aceptar la propuesta de Toluca o Chivas.

“Desde el primer momento a mí me avisaron que yo no entraba en planes, yo les dije ‘yo tengo contrato, yo me tengo que presentar sí o sí con el Celta’. Yo le platiqué a mi agente y le dejé todo claro que México estaba en plan B”, explicó el nuevo número 13 del conjunto ateniense.

Chivas intentó convencer a Pineda con el discurso de tomar un buen ritmo para el Mundial, pero seguramente también podrá tenerlo en Grecia, pues Matías Almeyda cree en él.