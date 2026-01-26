¡Nuevo mexicano! Álvaro Fidalgo ya es seleccionable por el Tri

Enrique Gómez

Es curioso: después de jugar su primer partido lejos de la Liga MX, Álvaro Fidalgo está más cerca que nunca del Tri.

Y es que, justo en el día de su debut con el Betis en la Copa del Rey (una espantosa derrota 5-0 ante el Atlético de Madrid), la FIFA comunicó la entrada en vigor del one-time-switch de Fidalgo, es decir, el permiso para renunciar por siempre a España y tener la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana.

El mediocampista de 28 años, quien llegó al América hace poco más de cinco años y que se ganó el respeto y el cariño de la afición, se seleccionable por México justo cuando ya no vive en el país.

Esta información expedida por el organismo rector del futbol mundial implica muchas cosas:

1. Fidalgo quiere jugar con México, pues solicitó el cambio de Federación

2. El futbolista dejó arreglados todos los trámites antes de emigrar a España

3. La Selección Mexicana lo contempla para los próximos partidos

4. El ‘Maguito’ ya es mexicano y seleccionable ante Portugal y Bélgica

🚨 #ÚltimaHora | La @FIFAcom ha autorizado a Álvaro Fidalgo para que juegue con @miseleccionmx



El jugador del @RealBetis realizó ya todos los requisitos y podría ser convocado para jugar ante Portugal y Bélgica. pic.twitter.com/5hlkoZAGip — PressPort (@PressPortmx) February 6, 2026

El one-time-switch no es una oportunidad para elegir, es una decisión definitiva y oficial. Es decir, aunque Fidalgo ya no viva en México y aunque la Selección nunca lo llame, el jugador ya está afiliado a la Federación Mexicana de Futbol, por lo que solo podrá jugar para el Tri durante su carrera.

Si el español accedió a esto, es porque ya estaba apalabrado con Javier Aguirre desde hace tiempo, por lo que seguramente lo veremos en las próximas convocatorias de México, más ahora que se trata de un jugador ‘europeo’ en activo, una condición cada vez menos frecuente en el panorama del Tri.

Así, la Selección Mexicana acaba de sumar otro futbolista de la forma más inesperada: pues se trata de una persona nacida en España y que regresó a su país natal para jugar futbol, como él soñaba.