México tiene 3 'clientes' en Sudamérica y uno de ellos es Paraguay

Enrique Gómez

Si hay un equipo de Sudamérica contra el que México todavía tiene dominio ese es Paraguay…

Pero eso no implica que el Tri sea favorito en este partido amistoso en Alamodome de Texas, pues la última vez que estos dos equipos se vieron fue en 2022 y el marcador 1-0 favoreció al conjunto guaraní.

Ahora, el equipo ‘azteca’ genera las mismas dudas que hace tres años y no tiene su mejor camada de futbolistas, pero si contamos los últimos 10 duelos directos contra Paraguay, el dominio de la Selección Mexicana es impresionante, pues ha ganado ocho y antes de esa derrota del 31 de agosto del 2022, el último descalabro del conjunto norteamericano ante este rival fue en un amistoso en 2007.

Aquella Selección Mexicana que goleó 6-0 a Paraguay

¿Es Paraguay el cliente sudamericano favorito de México? Después de Bolivia, sí.

A estas alturas, solo quedan cinco equipos sudamericanos contra los que el Tri tiene marca positiva:

1. Bolivia: 9 victorias y 1 empate

2. Paraguay: 8 victorias y 2 derrotas

3. Venezuela: 6 victorias, 3 empates y 1 derrota

4. Perú: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas

5. Chile: 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas

6. Ecuador: 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas

7. Uruguay: 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas

8. Brasil: 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas

9. Colombia: 1 victoria, 2 empates y 7 derrotas

10. Argentina: 1 empate y 9 derrotas

Dicho de otro modo, en 18 años México solo tiene una derrota contra Paraguay.

La Selección Mexicana lleva cinco partidos consecutivos sin victorias, pues no ha ganado ninguno de los duelos de preparación después de la Copa Oro, pero las cosas podrían cambiar esta noche en el duelo texano contra Paraguay y mejor que así sea, pues se trata del último compromiso de este 2025 premundialista.