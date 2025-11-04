México tendrá nueva piel para el Mundial

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana ya tiene jersey de local para la Copa del Mundo de 2026, de la cual es coanfitriona con Estados Unidos y Canadá.

Adidas dio a conocer la camiseta que vestirá el ‘Tri’ en la competencia veraniega y que arrancará en el Estadio Azteca, precisamente con el primer duelo de México.

El jersey, con su tradicional verde, cuenta con ‘La Piedra del Sol’ en el pecho, haciendo alusión al uniforme que vistió el cuadro nacional en el Mundial de Francia 1998.

En la versión de manga corta cuenta con las tres franjas de la marca sobre los hombros; el modelo de manga larga tiene dichos detalles a lo largo del brazo.

Como es costumbre, la prenda lleva el logo oficial de la Federación Mexicana de Futbol.