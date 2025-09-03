¿México sigue siendo más fuerte que Japón en futbol?

Enrique Gómez

Es verdad que México tiene una larga paternidad contra Japón, pero también es cierto que el equipo asiático posee una gran generación de jugadores, mientras que el Tri genera muchas dudas.

A nueve meses de la Copa del Mundo, el Tri se enfrenta a una de las más grandes potencias de Asia, de hecho, la calidad de jugadores de la Selección Japonesa es tal, que el valor de su plantilla supera con creces a la de México, pues tiene 11 ‘europeos’ más que el propio conjunto ‘azteca’.

Aun así, la escuadra de Javier Aguirre buscará demostrar por qué no pierde contra el conjunto nipón desde 1996 y por qué lleva cinco triunfos consecutivos ante este rival.

¿Mantendrá México su tendencia de victorias? Así llegan ambas selecciones para este gran partido en Oakland: