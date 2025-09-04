Javier Aguirre revivirá una de las historias más tristes de su carrera ante Japón

Héctor Cantú

Javier Aguirre dirigirá su partido 16 con la Selección Mexicana en su tercer y probablemente último ciclo al frente del Tri y lo hará por primera vez ante Japón.

El sinodal será una buena prueba para el equipo mexicano que en el pasado registra seis enfrentamientos ante Japón, un nombre que trae buenos recuerdos al ‘Vasco’ pero también revive la que, probablemente, ha sido la época más dura de su camino como entrenador.

Ahora sí, comenzó la tercera etapa de Javier Aguirre con México

Javier Aguirre dirigió a la selección nipona en el pasado. Un proyecto que llevaba buenas sensaciones cuando terminó de súbito.

En el año 2015, el ‘Vasco’ fue despedido por la Asociación Japonesa de Futbol luego de perder en tanda de penales ante Emiratos Árabes Unidos en los cuartos de final de la copa asiática.

La realidad es que más allá del resultado, lo que terminó por poner fin al camino de Aguirre con los Nipones fueron las imputaciones sobre amaño de partidos que en aquella época apuntaban a varios jugadores y al director técnico mexicano.

El escándalo fue motivo suficiente para que los federativos del futbol japonés tomaran esta decisión ante el temor de que factores externos pudieran dejarles fuera del Mundial 2018.

La realidad es que los números que había conseguido Aguirre en su ciclo con Japón fueron bastante buenos dejando un saldo de 6 victorias, 1 empate y solo 3 derrotas, 2 de ellas ante potencias del futbol sudamericano (Brasil y Uruguay).

Años después se comprobó la inocencia de Aguirre de aquel escándalo que envolvió al club Real Zaragoza, pero para entonces ya estaba lejos del banquillo nipón al que nunca más volvió.

Una década después Javier Aguirre volverá a saber de la selección del Sol Naciente, ahora como entrenador del equipo mexicano en partido de preparación de cara al Mundial de 2026.