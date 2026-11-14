¿México siempre pierde en su primer partido de la Liga de Naciones?

Enrique Gómez

El campeón defensor de todos los torneos de CONCACAF inicia su camino en la Liga de Naciones y todos esperan que, como siempre, supere el primer asalto de la competencia.

Aunque México jamás se ha ido eliminado en unos cuartos de final de la Liga de Naciones, las dos anteriores ocasiones estuvo muy cerca de hacerlo. Mejor no confiarse contra Jamaica.

Las presentaciones del Tri en la Nations League:

· 2019/20: Victoria 5-1, Bermuda (fase de grupos)

· 2022/23: Victoria 3-1, Surinam (fase de grupos)

· 2023/24: Derrota 2-0, Honduras (cuartos de final)

· 2024/25: Derrota 2-0, Honduras (cuartos de final)

· 2025/26: Inicia desde los cuartos de final visitando a Jamaica

En las últimas dos ediciones, el Tri coqueteó peligrosamente con una eliminación prematura, sin embargo, el equipo ‘azteca’ lleva 18 años sin perder en Kingston, por lo que más que un resultado adverso, se espera que la Selección Mexicana dé un paso sólido a la siguiente ronda y si es posible, que Rafael Márquez conquiste su primera victoria, en su quinto partido al frente.

El equipo nacional lleva dos ediciones consecutivas perdiendo en su debut y remontando en casa.

México es el equipo mejor rankeado de la CONCACAF y por eso le tocó enfrentar al clasificado peor posicionado de la fase de grupos, así que ahora más que nunca se ve muy difícil que el Tri encaje su primera eliminación en cuartos de final dentro de la Liga de Naciones.