México no engaña a nadie, pero igual venció a Perú con un gol 'imposible'

Preocupa lo mal que juega México a dos meses del Mundial, pero esta noche al menos hubo un gol para conmemorar el estreno de la adorada camiseta verde.

Victoria 1-0 de la Selección Mexicana frente a Perú con un gol ‘imposible’ del Chucky Lozano.

La anotación del jugador del Napoli a los 85 minutos le dio al Tri una victoria que quizá no merecía, pues el equipo del ‘Tata’ Martino recayó en lo mismo de ‘siempre’: un juego pobre, frustración del mismo Lozano por no poder desequilibrar, carencia de balones para el centro delantero y la sensación que se repite con cada partido: este equipo no tiene mucho futuro en la Copa del Mundo.

Es verdad que México suele mejorar en los Mundiales, pero sigue sin dar buenas sensaciones, ni siquiera contra una selección que fracasó en su intento para clasificar a Qatar 2022.

¿Cómo fue el gol del ‘Chucky’ Lozano?

Tiro de esquina cobrado por Andrés Guardado que peinó la zaga peruana, pero justo antes de que el balón abandonara por la línea de fondo, apareció el atacante mexicano para prender el esférico de volea y filtrarlo por el único espacio que le dejó el poste, el defensa y el portero Pedro Gallese.

El equipo de Juan Reynoso tuvo las mejores ocasiones, pues al menos encontró jugadas a velocidad que terminaron en tiros fuera del marco, mientras que el equipo norteamericano prácticamente no tuvo una clara antes del gol, tan solo un par de cabezazos desviados por parte de Henry, centro delantero titular para este encuentro, luego de que los estelares Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori llegaron lesionados.

Al equipo del ‘Tata’ Martino le quedan tres partidos antes de jugar el Mundial: frente a Colombia el martes, además de los compromisos ante Irak y Suecia en noviembre, unos días antes del debut en Qatar 2022 frente a la Selección Polaca de Robert Lewandowski, que tampoco pasa por su mejor momento.

¿Qué hará México en el Mundial? Bueno, al menos participará, no como el equipo peruano.