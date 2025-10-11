¿México está en negación? "Por lapsos fuimos mejores que Colombia"

Enrique Gómez

Todo México quisiera creer en las palabras de Erik Lira, pero es que la derrota 4-0 ante Colombia sí que parece más un golpe de realidad que un accidente o una prueba de la cual aprender y sacar lecciones.

Luego de lo que fue la derrota más abultada de Javier Aguirre como seleccionador, jugadores como Lira y Jorge Sánchez dieron la cara ante los medios de comunicación para brindar algo de optimismo pese a la revelación de que el equipo ‘azteca’ está muy lejos de los equipos realmente buenos a nivel mundial.

“No creo que esta sea la distancia. Por lapsos fuimos superiores. Es un partido de preparación, son errores que no podemos cometer en un Mundial; sabemos que esto nos puede costar muy caro. Hay que cerrar filas, nosotros estamos muy fuertes”, dijo el mediocampista, quien jugó 77 minutos en Arlington.

¿Es que los jugadores están en negación o por qué Lira asegura que el Tri fue mejor en algunos puntos cuando ni siquiera se llegó con real peligro al arco rival? Y es que, mientras el mediocampista quiso minimizar el descalabro, Sánchez aseguró que hay que ver el lado positivo y que él tuvo un buen juego.

“No hay que ver solo lo malo, en lo personal creo que tuvo un buen partido contra rivales de mucha jerarquía. Cuando ves solo lo malo te creas unas nubes en la cabeza; hay que mejorar en lo que tienes que mejorar y seguir”, comentó Jorge en la zona mixta del Estadio de los Dallas Cowboys, donde la afición mexicana vivió un cruel, pero justo desengaño a ocho meses de iniciar la Copa del Mundo de 2026.

Eso sí, el Tri tendrá la oportunidad de justificar su optimismo el martes 14 de octubre en el amistoso ante Ecuador.