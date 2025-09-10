¿México está cerca de su mejor nivel a 9 meses de la Copa del Mundo?

Redacción FOX Deportes

Más allá de lo emocionante que fue el partido contra Corea del Sur y las buenas sensaciones que provocan los goles de los dos delanteros estelares, lo cierto es que México no pudo ganarles a dos rivales de su categoría (o de un nivel más bajo según el Ranking) en esta Fecha FIFA.

Tras el empate 2-2 ante Corea del Sur, donde el Tri se adelantó con un gol de Raúl Jiménez y después rescató el empate en tiempo de compensación con un golazo de Santiago Giménez, el técnico Javier Aguirre admitió que no sabe en qué punto se encuentra su equipo en busca de alcanzar su mejor nivel.

"BUSCAMOS EQUILIBRIO...". 🇲🇽🧐 Las palabras de Javier Aguirre después del empate de último minuto de la Selección Mexicana ante Corea del Sur. #PuntoFinal #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/SE7YB72AhA — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 10, 2025

“No sé qué tan cerca o tan lejos estamos. A un año hemos encontrado por lo menos una base, el futbol bueno, malo o regular, lo califican ustedes, yo me dedico a entrenar y buscar jugadores para el Mundial e intentar que tengan una idea futbolística. Hemos utilizado cerca de 35 jugadores, ahí estamos en la búsqueda”, analizó el ‘Vasco’, quien este mes cumplió un año en su tercera etapa al frente del Tri.

México, campeón de la Copa Oro y de la Liga de Naciones de CONCACAF en los meses recientes, empató 0-0 contra Japón y 2-2 ante Corea del Sur. Es decir, no perdió contra las dos grandes potencias de Asia, pero tampoco demostró ser superior y la Copa del Mundo de 2026 es en nueve meses.