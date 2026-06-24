Publicación: jueves 25 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

México: 9 puntos, 0 goles en contra y top 10 del Ranking FIFA

El paso perfecto en la fase de grupos impulsó al 'Tri' en la clasificación.

México hizo historia en la fase de grupos del Mundial 2026. Además de avanzar como líder del Grupo A, el 'Tri' recibió una recompensa extra.

La Selección Mexicana regresó al top 10 del ranking FIFA este 25 de junio, tras sumar nueve puntos de nueve posibles gracias a sus triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además, terminó la primera ronda sin recibir un solo gol.

México lo volvió a hacer: ya son 10 triunfos ante rivales de la UEFA

Chile 1962, fase de grupos: 3-1 vs Checoslovaquia, goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.
México 1970, fase de grupos: 1-0 vs Bélgica, gol de Gustavo Peña.
México 1986, fase de grupos: 2-1 vs Bélgica, goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez.
México 1986, octavos de final: 2-0 vs Bulgaria, goles de Manuel Negrete y Raúl Servín.
Estados Unidos 1994, fase de grupos: 2-1 vs Irlanda, goles de Luis García.
Corea-Japón 2002, fase de grupos: 1-0 vs Croacia, gol de Cuauhtémoc Blanco.
Sudáfrica 2010, fase de grupos: 2-0 vs Francia, goles de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco.
Brasil 2014, fase de grupos: 3-1 vs Croacia, goles de Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier Hernández.
Rusia 2018, fase de grupos: 1-0 vs Alemania, gol de Hirving Lozano.
Canadá, México, Estados Unidos 2026, fase de grupos, 3-0 vs Chequia, goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

No se trata de un logro cualquiera. El 'Tri' nunca había ganado todos sus partidos de la fase de grupos ni había mantenido su portería imbatida durante los tres encuentros.

Con ello, México se convirtió en apenas la quinta selección que completa una fase de grupos con paso perfecto y sin goles en contra, junto a Polonia (1974), Brasil (1982 y 2006), Argentina (1998) y Francia (1998).

El ascenso significa que México vuelve al top 10 del ranking FIFA por primera vez desde marzo de 2022.

¿Julián Quiñones ya es el mejor naturalizado en la historia del Tri?

Gabriel Caballero (Argentina) | Jugó 2 partidos en el Mundial 2002
Antonio Naelson (Brasil) | Jugó 3 partidos en el Alemania 2006 e hizo un gol
Guillermo Franco (Argentina) | Jugó en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010
Rogelio Funes Mori (Argentina) | Jugó 1 partido en Catar 2022
Julián Quiñones (Colombia) | Lleva 3 partidos y 2 goles en el Mundial 2026
Álvaro Fidalgo (España) | Lleva 2 partidos y 1 gol en el Mundial 2026

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