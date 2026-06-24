México: 9 puntos, 0 goles en contra y top 10 del Ranking FIFA

Karla Villegas Gama

México hizo historia en la fase de grupos del Mundial 2026. Además de avanzar como líder del Grupo A, el 'Tri' recibió una recompensa extra.

La Selección Mexicana regresó al top 10 del ranking FIFA este 25 de junio, tras sumar nueve puntos de nueve posibles gracias a sus triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además, terminó la primera ronda sin recibir un solo gol.

México lo volvió a hacer: ya son 10 triunfos ante rivales de la UEFA

No se trata de un logro cualquiera. El 'Tri' nunca había ganado todos sus partidos de la fase de grupos ni había mantenido su portería imbatida durante los tres encuentros.

Con ello, México se convirtió en apenas la quinta selección que completa una fase de grupos con paso perfecto y sin goles en contra, junto a Polonia (1974), Brasil (1982 y 2006), Argentina (1998) y Francia (1998).

El ascenso significa que México vuelve al top 10 del ranking FIFA por primera vez desde marzo de 2022.