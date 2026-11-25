Enrique Gómez
México, avanza como líder e invicto en el Mundial sub-17
Vaya 'premio' que será enfrentarse a Argentina en la siguiente ronda
Como México terminó en primer lugar del grupo en el Mundial sub-17 su ‘premio’ es medirse contra uno de los segundos lugares, pero enfrentar a Argentina no parece muy ventajoso.
Con el empate 0-0 contra Venezuela, el ‘mini Tri’ aseguró el primer lugar del Grupo K y la oportunidad de esquivar a otro íder de grupo en los 16vos de final, son embargo, quedó emparejado con la ‘Albiceleste’, escolta del Grupo B al quedar debajo de Australia.
Para esta edición, Argentina sumó 4 puntos tras caer contra el país ocránico en el primer duelo, mientras que la Selección Mexicana que dirige Jurgen Castañeda marcha invicta (7 puntos) y sin recibir gol, pues antes del duelo de líderes contra la ‘Vinotinto’ se impuso 1-0 a Rumania y 4-0 a Camerún.
Lo más relevante del encuentro fue el terrible golpe que se llevó el defensa mexicano Adonai Valdez, quien tras buscar el balón en el tiro de esquina impactó con otro jugador y quedó tendido en el césped. Momentos después, la Selección Mexicana comunicó que el futbolista se encuentra bien.
Cabe recordar que a partir del 2025, el Mundial sub-17 se celebra cada año en Catar y que en la edición del año pasado, México igual eliminó a Argentina en 16vos, pero cayó ante Portugal en octavos.
Los 16vos de final de la Copa del Mundo sub-17 2026 comienzan el 30 de noviembre y tras una buena fase de grupos, el mini Tri sueña con su tercer título en la categoría.
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