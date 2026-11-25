Enrique Gómez

Como México terminó en primer lugar del grupo en el Mundial sub-17 su ‘premio’ es medirse contra uno de los segundos lugares, pero enfrentar a Argentina no parece muy ventajoso.

Con el empate 0-0 contra Venezuela, el ‘mini Tri’ aseguró el primer lugar del Grupo K y la oportunidad de esquivar a otro íder de grupo en los 16vos de final, son embargo, quedó emparejado con la ‘Albiceleste’, escolta del Grupo B al quedar debajo de Australia.

Para esta edición, Argentina sumó 4 puntos tras caer contra el país ocránico en el primer duelo, mientras que la Selección Mexicana que dirige Jurgen Castañeda marcha invicta (7 puntos) y sin recibir gol, pues antes del duelo de líderes contra la ‘Vinotinto’ se impuso 1-0 a Rumania y 4-0 a Camerún.

#Sub17 | ¡Líderes e invictos! ?



Empate ante Venezuela para terminar en lo más alto del Grupo. ¡Estamos en dieciseisavos! ?#HagamosQueSuceda ??❤️ #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/y77gmYWBzc — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 27, 2026

Lo más relevante del encuentro fue el terrible golpe que se llevó el defensa mexicano Adonai Valdez, quien tras buscar el balón en el tiro de esquina impactó con otro jugador y quedó tendido en el césped. Momentos después, la Selección Mexicana comunicó que el futbolista se encuentra bien.

Cabe recordar que a partir del 2025, el Mundial sub-17 se celebra cada año en Catar y que en la edición del año pasado, México igual eliminó a Argentina en 16vos, pero cayó ante Portugal en octavos.

Los 16vos de final de la Copa del Mundo sub-17 2026 comienzan el 30 de noviembre y tras una buena fase de grupos, el mini Tri sueña con su tercer título en la categoría.