¿Luis Chávez siente que no lo ven por jugar en Rusia?

A pesar de estar ‘asilado’ en el futbol de Rusia, Luis Chávez sigue siendo considerador por la Selección Mexicana. No es para menos, pues ha sido titular en cada uno de sus partidos con el Dinamo de Moscú en esta campaña.

Fue hace un año cuando el mediocampista mexicano desafió a todas las opiniones en contra y cumplió su sueño de jugar en el extranjero. Claro que no fue en una liga de Europa occidental o que cuando menos tuviera acceso a competencias internacionales, pero llegó al futbol de Rusia, donde ya suma nueve partidos y dos goles en esta temporada y desde el cual, es capaz de llamar la atención del Tri.

“Sabía lo que iba a pasar si me iba, siempre trabajo aunque me vean o no. Desde que soy convocado, trato de dar lo mejor de mí. Siempre en selección trato de demostrar que estoy a la altura para seguir siendo convocado”, comentó el futbolista de 28 años en conferencia de prensa en San Pedro Sula, de cara al partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF frente a Honduras.

Chávez, uno de los mejores jugadores mexicanos en la Copa del Mundo de Catar 2022, tiene contrato hasta 2027 con el Dinamo Moscú y espera ser considerado para el Mundial de Norteamérica 2026.