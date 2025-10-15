Los reprobados de México ante Ecuador

Héctor Cantú

La Selección Mexicana sumó su cuarto partido sin victoria luego de empatar 1-1 con Ecuador en partido amistoso, una cifra que no se había dado en todo el proceso de Javier Aguirre al frente del equipo.

Aunque el cuadro azteca mostró un alta mejoría sobre el terreno de juego, la realidad es que hubo futbolistas que no estuvieron a la altura de las necesidades del cuadro mexicano, por lo que quedaron reprobados en su nota final.

Luis Quiñones fue uno de los más desentonados del equipo mexicano dentro del terreno de juego. El delantero que milita en el futbol saudí tuvo dos opciones claras de gol que no supo aprovechar y que hubieran cambiado en su totalidad el destino del partido.

El naturalizado mexicano perdió, en total en 9 ocasiones la pelota, una de ellas que terminó en un contragolpe que pudo haber terminado en un gol para Ecuador.

Otro de los jugadores que quedaron con nota reprobatoria fue Mateo Chávez, el lateral por sector izquierdo. El juvenil mexicano solo ganó 6 de los 12 duelos que intentó sobre el terreno de juego, además de haber perdido la pelota en 16 ocasiones.

En los 90 minutos jugados, Chávez apenas completó el 70 por ciento de efectividad en los pases realizados dentro del terreno de juego.

Finalmente, el jugador que más desentonó en el buen accionar generalizado del Tri fue Luis Romo, quien falló una opción clara de gol que hubiera puesto el 2-0 en el marcador.

Además, su error en la salida terminó por propiciar el penal con el que Ecuador emparejó el tanteador ante la escuadra mexicana.

Las conclusiones de Javier Aguirre tras el empate deben ser positivas, sin embargo, tendrá algunos hilos que gestionar de mejor manera para los próximos partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay.