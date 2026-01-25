Los reprobados de México ante Bolivia

Héctor Cantú

La Selección Mexicana conformada por puros jugadores logró superar por la mínima diferencia a Bolivia en partido amistoso, en lo que fue el último examen para los jugadores de la Liga MX, de llenarle el ojo al seleccionador Javier Aguirre.

El equipo mexicano estuvo lejos de brindar un partido atractivo visualmente. Se notó la falta de cohesión entre los futbolistas y también quedó de manifiesto que no todos los convocados en esta ocasión, atraviesan un buen momento.

Ante los sudamericanos, tres futbolistas dejaron algunas dudas importantes. El primero de ellos, el arquero ‘Tala’ Rangel, quien se mostró errático con los pies. Incluso, en una jugada del segundo tiempo, cuando el encuentro todavía estaba empatado sin goles, cometió un error en la salida que casi le cuesta el gol al equipo mexicano.

Aunque terminó el partido con cuatro salvadas, su error le condenó para aparecer en la lista de ‘reprobados’ en el partido ante Bolivia.

Otro de los futbolistas que estuvo por debajo del nivel esperado fue Diego Lainez. El futbolista de Tigres, quien ha aparecido constantemente en las convocatorias de Aguirre, tuvo un partido deslucido luego de irse sin un solo disparo al arco rival. Lainez acumuló solamente 13 pases dentro del terreno de juego, de los cuales 8 fueron acertados.

Incluso en los dribles, que en otras ocasiones ha sido su característica más fuerte, Diego se fue sin uno solo en los 57 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Finalmente, el tercer ‘reprobado’ del equipo mexicano Israel Reyes, quien se desempeñó en la defensa central. El jugador del América solo recuperó dos pelotas y ganó un duelo ante su rival en turno.

Reyes tocó la pelota en 34 ocasiones, perdió dos balones y se marchó con una efectividad del 93 por ciento en sus pases.

La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo 25 de febrero en partido amistoso ante Islandia en duelo a celebrarse en territorio mexicano.