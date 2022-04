Los jugadores de Guatemala durmieron en el piso, pero ese no es pretexto para Tena

Guatemala no es más víctima ante México por haber dormido en el suelo del aeropuerto.

Al menos así lo ve el técnico Luis Fernando Tena, quien aclaró lo sucedido en el puerto aéreo de Houston, donde la expedición centroamericana tuvo que pasar la noche por el retraso de su vuelo a Orlando debido a problemas climatológicos.

“Nos dormimos en el piso porque ya ni alfombra ponen. Ahorita los muchachos están dormidos, pero esto no es pretexto para el partido”, comentó el estratega mexicano que dirige al equipo ‘chapín’, quien también habló de lo que representa jugar contra el equipo de su país y a una selección en la que ha sido jugador, auxiliar y el entrenador que ganó el Oro Olímpico en Londres 2012.

“Representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentar a México siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió, hay que jugar. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la Mayor o técnico en la sub-23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso”, expuso.

Pese a que México se presentó con una selección repleta de jugadores que no irán al Mundial, lo cierto es que el Tri sigue siendo ampliamente favorito para este duelo fuera de Fecha FIFA (más organizado por compromisos comerciales que deportivos), pues, de acuerdo con Transfermarkt, tiene un valor de 71 millones de euros, mientras que el equipo ‘chapín’ no llega ni a los 5 millones.

La última vez que Guatemala venció a México fue en un partido amistoso en 2007, por lo que ahora espera aprovechar la ocasión y dar la campanada en este juego de preparación en año mundialista.