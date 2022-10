¿Llegó el momento de regresar? Tigres quiere 'rescatar' a Diego Lainez

¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽



No âmbito do Dia da Independência do México e da parceira com a academia MxEurosoccer, Diego Lainez e Eugenio Pizzuto surpreenderam um grupo de jovens atletas mexicanos que se encontram a trabalhar na Cidade Desportiva. #PorMais pic.twitter.com/GV0LVl7PNR