Redacción FOX Deportes
La Selección Mexicana manda un emotivo mensaje a sus incondicionales
El 'Tri' agradeció el apoyo de la afición antes del duelo frente a Ecuador.
México está a 90 minutos de hacer historia. El duelo de dieciseisavos de final frente a Ecuador puede significar que, por primera vez, la Selección Mexicana alcance el quinto partido de una Copa del Mundo.
La ilusión de la afición tiene fundamentos. El 'Tri' avanzó a la fase de eliminación con nueve puntos de nueve posibles y sin recibir gol, una marca inédita para México. Antes, solo Polonia (1974), Brasil (1982 y 2006), Argentina (1998) y Francia (1998) habían completado una fase de grupos perfecta con el arco en cero.
La comunión entre el equipo y sus incondicionales también se ha reflejado fuera de la cancha. Tras los festejos en todo el país, la Selección Mexicana publicó una emotiva carta para agradecer el respaldo de millones de mexicanos.
Incondicionales,— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
Que el "¡Viva México!" haga eco en cada rincón.
Que las calles se tiñan de verde.
Que el aliento y la pasión sean eternos para gritar que somos anfitriones, somos locales, #SomosMéxico. 🇲🇽 pic.twitter.com/yRtbeJ53Jp
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