La Selección Mexicana manda un emotivo mensaje a sus incondicionales

Redacción FOX Deportes

México está a 90 minutos de hacer historia. El duelo de dieciseisavos de final frente a Ecuador puede significar que, por primera vez, la Selección Mexicana alcance el quinto partido de una Copa del Mundo.

La ilusión de la afición tiene fundamentos. El 'Tri' avanzó a la fase de eliminación con nueve puntos de nueve posibles y sin recibir gol, una marca inédita para México. Antes, solo Polonia (1974), Brasil (1982 y 2006), Argentina (1998) y Francia (1998) habían completado una fase de grupos perfecta con el arco en cero.

La comunión entre el equipo y sus incondicionales también se ha reflejado fuera de la cancha. Tras los festejos en todo el país, la Selección Mexicana publicó una emotiva carta para agradecer el respaldo de millones de mexicanos.