La Selección Mexicana empezó el Mundial Sub 17 con derrota

Oscar Sandoval

La Selección Mexicana perdió en su estreno en el Mundial Sub 17 frente a Corea del Sur y pagó la falta de contundencia, dominó gran parte del compromiso, pero se equivocó en las dos áreas y deberá levantar la cara ante Costa de Marfil el próximo viernes.

Full time in Doha. ⚽️



Two matches left to secure a spot in the next stage of the U-17 World Cup.#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/QAM8DXcEG4 — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 4, 2025

México controló los primeros minutos y se presentó en campo contrario para crear peligro, la defensa sostuvo al conjunto surcoreano que se adelantó en el marcador a los 19 minutos en su primera llegada al área del ‘Tri’ luego de un rechace tras un tiro de esquina que Hyeon-bin Koo mandó a las redes.

El conjunto ‘Azteca’ volvió a tocar la puerta sin acierto y fue al filo del descanso que Aldo De Nigris igualó el duelo con un cabezazo, sin embargo, al inicio de la segunda mitad llegó la jugada que cambió el partido después de una mala salida de Santiago López.

El portero mexicano salió de su área para intentar cortar el avance de Corea del Sur, pero no logró su objetivo y Nam Ian remató de cabeza en el área sin portero para colocar el 2-0 al 49 y darle los primeros tres puntos del torneo al conjunto asiático.