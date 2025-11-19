La portería, una de las grandes dudas de Javier Aguirre rumbo al Mundial

Héctor Cantú

La única constante en el equipo de México a siete meses de que arranque el Mundial, son las dudas que tiene el técnico, Javier Aguirre sobre el armado táctico del equipo y las piezas que colocará en cada sección.

Ante Paraguay, el equipo mexicano terminó siendo una mezcla inexplicable y nunca antes probada por Javier, una decisión totalmente suya ante la necesidad de lograr un mejor resultado.

Uruguay y Paraguay dejaron mal parado al ‘Vasco’. En lugar de ser dos sinodales que pusieran a prueba al equipo que representará a México en la Copa del Mundo, ambas selecciones fueron escenarios de experimentos inentendibles aún cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina.

La portería sigue siendo una incógnita. Javier no quiso usar a Carlos Acevedo. Probó al Tala Rangel y a Lui Malagón sin encontrar claridad en quién será el guardameta número 1 del equipo mexicano.

En la defensa, la central parece estar clara, pero las laterales no tanto. Gallardo se pefila para ocupar el carril izquierdo, mientras que el derecho sigue siendo tierra de nadie. Hasta ahora, los cuatro o cinco futbolistas que han participado en la posición no terminan por dejar tranquilo a Javier.

La mediacancha tiene a Edson Álvarez como inamovible y muy probablemente a él le acompañe Erick Lira, quien tuvo un partido destacado ante Uruguay. El tercer mediocampista sigue siendo una incógnita absoluta.

En la delantera, Javier no tiene tan claro si echará mano de Morita o preferirá otro tipo de jugadores de mayor edad. Raúl Jiménez por ahora levanta la mano para ser el delantero titular, aunque Germán Berterame también dejó muy buenas hechuras cuando fue requerido.

La única conclusión que deja el equipo mexicano de Javier Aguirre es que no hay claridad y probablemente tampoco un proyecto táctico definido. Los experimentos de El Vasco siguen postergando la prueba de los equipos mexicanos.