La poco convincente explicación de por qué Santiago Giménez 'comió' banca

Dejar en la banca a uno de los mejores goleadores en Europa requiere una explicación y Jaime Lozano la concedió.

Tras la victoria 3-0 de la Selección Mexicana ante su similar de Panamá en duelo correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF, el técnico aseguró que sí quería darle minutos a Santiago Giménez, pero por las circunstancias del partido y los cambios obligados, no se pudo.

“La intención es que Santiago siempre esté en el campo. Esta vez, por estos tres cambios forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio. No darle minutos no era la intención, queríamos que estuviera adentro, con los espacios que estaban dejando podría hacer más amplio el marcador. Hubo tres jugadores que resintieron lo físico y eso impidió darle minutos”, explicó el entrenador mexicano.

'Jimmy' Lozano hizo sus cinco cambios permitidos, pero varios de ellos fueron por lesión y eso provocó que se cortara la oportunidad al autor de 24 goles con el Feyenoord durante esta temporada.

La buena noticia es que el jugador de 22 años estará en plenitud física para la final ante Estados Unidos y con toda la sed de demostrar que debe ser el atacante estelar del equipo ‘azteca’, pero ¿será titular para ese encuentro? Después de la contundencia que mostró México en semifinales, quizá el entrenador no quiera cambiar su XI inicial y el atacante deba esperar nuevamente su oportunidad desde la banca.

Giménez fue señalado por el berrinche que hizo al patear la banca tras ser omitido por el entrenador, pero hubo una explicación, para algunos poco convincente, pero la hubo.