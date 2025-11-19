La épica despedida de Japón para México

Redacción FOX Deportes

No todo fue tristeza tras la eliminación de la Selección Mexicana Sub-17, pues los jóvenes recibieron una despedida muy especial.

El equipo de Japón, con quien los tricolores forjaron una amistad al compartir el mismo hotel, lea hicieron un pequeño homenaje.

Les dedicaron unas palabras en español, intercambiaron camisetas y les dieron obsequios. Los mexicanos también les prepararon una sorpresa para conmemorar el tiempo que pasaron juntos.

El 'Tri' se despidió en octavos de final, tras caer con Portugal, mientras que los nipones se mantienen en la competencia y enfrentarán a Austria en cuartos de final.