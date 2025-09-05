Javier Aguirre justificó la ausencia de Gilberto Mora

Hiram Marín

Gilberto Mora no estará presente en los amistosos que la Selección Mexicana sostendrá ante Japón y Corea del Sur, lo cual sin duda sembró dudas sobre las decisiones tomadas por el director técnico nacional Javier Aguirre. Sin embargo, el propio 'Vasco' aclaró el asunto.

Aguirre aseguró que para Mora es una prioridad jugar el Mundial Sub-20 y eso para él es más importante que estar en partidos amistosos con la Selección, sobre todo por lo que respecta al carácter competitivo, el fortalecimiento del carácter y el cumplimiento de los proceso.

"Debate siempre habrá, Mora es un cuate que va muy bien en su proceso, es un chavo que todos sabemos que está bien arropado por su familia, su representante, gente que lo cuida mucho y me parece bien".

El técnico nacional detalló que la decisión de que Mora no participara en los amistosos y se integrara a la Selección Sub-20 fue tomada en conjunto con los directivos del 'Tricolor': Nos sentamos Lillini, Davino y su servidor y tomamos la decisión que para su evolución lo mejor es que fuera a medirse con chicos de su edad y que siguiera en ese proceso de crecimiento porque es verdad que es un jugador diamante en bruto”.

Destacó que la presencia de Mora le va a servir tanto al futbolista como a sus compañeros en las divisiones menores: WEncaja bien, los jóvenes de 15 a 16 años están en una transición física como emocional y adelantó pasos en ese proceso porque la Selección Mayor le vino de repente y sin ser titular indiscutible tiene ya muchos partidos en primera división".