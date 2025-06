Javier Aguirre 'destrozó' a la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Vaya severidad con la que Javier Aguirre describió lo hecho por la Selección Mexicana en el partido ante Suiza. El entrenador fue muy duro con sus jugadores y aseguró que “se asustaron” y “no tuvieron personalidad”.

Luego de la derrota por 4-2 ante el conjunto europeo, el técnico aseguró que casi nada le gustó de su equipo, sin embargo, ya en la conferencia de prensa aseguró que este partido será clave para conocer qué es lo que se debe evitar en la Copa Oro, el toreo que inicia el 14 de junio en Estados Unidos.

“Muchas cosas no me gustaron. En la primera parte fue un equipo sin personalidad, que se asustó con el gol en contra. Estuvieron nervioso con la pelota y sin ella, les temblaban las patitas cada vez que se nos acercaban los rivales. No jugamos bien y nos merecimos la derrota”, sentenció el técnico para TV Azteca.

''Un equipo que se asustó''❌



Javier Aguirre no se guardó nada tras la derrota de México ante el combinado suizo.



''No me gustó casi nada del equipo.''🙃#SueñoDeVerano pic.twitter.com/D2OLa053Vt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 7, 2025

México encajó su peor derrota desde 2019 (4-0 ante Argentina) y eso ensombrece los objetivos que sí se cumplieron durante el partido, pero es trabajo de Javier “ver el bosque” y no solo el árbol.

“Es gacho perder con cuatro, pero estamos en el camino. Hay cosas buenas, pero cuando te meten cuatro, es difícil decirlo. Te meten cuatro y debes bajar las orejas, irte a tu casa a entrenar y ya está. Nos equivocamos mucho; a nivel colectivo, a nivel individual; con equipos de este tamaño, te penalizan”, comentó el estratega de 66 años en la rueda de prensa posterior al partido en Salt Lake City.

La Selección Mexicana continuará con su preparación hacia la Copa Oro el lunes 10 de junio ante Turquía, otro equipo de gran calidad que seguramente exigirá a la endeble defensa del equipo ‘azteca’.