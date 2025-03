El triunfo de México no fue solo por entrega: Javier Aguirre

El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró este domingo que explicar el título de su equipo en la Nations League de Concacaf sólo con la entrega de sus jugadores sería faltar a la verdad porque los futbolistas mostraron buen nivel.

"Sería injusto decir que ganamos con 'huevos'; se hicieron muchas cosas bien y no es justo decir que ganamos por el entusiasmo o con pantalones", afirmó el 'Vasco' en una rueda de prensa.

México, campeón de la Concacaf Nations League Con nuevo doblete de Raúl, el Tri vuelve a levantar un título de la CONCACAF

Con dos goles de Raúl Jiménez, del Fulham de la Liga Premier de Inglaterra, México se impuso a Panamá, en un duelo de mucha lucha, decidido con un penalti de última hora.

Aguirre celebró a sus futbolistas, pero alertó sobre el crecimiento de los panameños, a quienes consideró un gran rival.

"Mis respetos a Panamá, que ha crecido de una manera tremenda. Tienen un equipo sólido, bien trabajado. Cuatro años lleva Thomas Christiansen al frente del grupo y hoy no juegan las finales a ver qué pasa, sino a ganarlas", observó.

Y la Selección Mexicana por fin levantó el trofeo de la CONCACAF Nations League

Aguirre tomó el mando del equipo mexicano el verano pasado después de fracasar al frente del Tri en los Mundiales del 2002 y 2010. Este domingo ganó su segundo título y lo tomó con tranquilidad, convencido de que queda por mejorar para jugar un buen Mundial en el 2026.

"Se acerca el Mundial, vamos detrás de lo que deberíamos. En la Copa Oro deberíamos tener ya una base 70-80 por ciento de lo que vamos a presentar en el Mundial. No podremos, pero eso no significa que no podamos acortar plazos y corregir", explicó.