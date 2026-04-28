Publicación: martes 28 de abril de 2026

EFE

Jared Borgetti, memorias de un delantero de época

El exfutbolista habló de su paso por la Selección Mexicana y Santos, y del futuro del Tri.

A la manera de los osos pardos, que arañan los árboles para marcar su territorio, mucho tiempo después de su retiro el delantero mexicano Jared Borgetti es recordado por su maestría para pintar raya en el área, donde solía anotar de cabeza, como lo hizo ante Italia en el Mundial 2002.

"Si un pintor hace una buena foto y no le pone un buen cuadro en una pared vistosa o en un museo, la foto no va a trascender. En el caso de mi gol, es más recordado porque me estaba marcando un tremendo defensa, Paolo Maldini, y el portero fue el gran Gianluigi Buffon".

En el minuto 34 del partido de la última jornada del grupo G, Jared aceptó un balón de Cuauhtémoc Blanco; estaba mal colocado, pero decidió en segundos girar la cabeza y, de espalda al marco, colocó el balón en el ángulo para darle a México una ventaja de 1-0.

¿Armando González, el octavo campeón de goleo mexicano del Siglo XXI?

Jared Borgetti (Santos), Verano 2001: 13 goles
Omar Bravo (Chivas), Clausura 2007: 11 goles
Javier Hernández (Chivas), Bicentenario 2010: 10 goles
Ángel Reyna (América), Clausura 2011: 13 goles
Alan Pulido (Chivas), Apertura 2019: 12 goles
Henry Martín (América), Clausura 2023: 14 goles
Uriel Antuna (Cruz Azul), Clausura 2024: 8 goles
¿Armando González? El delantero de Chivas tiene 10 goles en este AP2025, uno menos que Paulinho.

Italia empató en el minuto 85 con una diana de Alessandro Del Piero, pero la joya del mexicano sirvió para que el 'Tri' accediera en primer lugar a octavos de final.

"Tenía la pelota mi compañero (Blanco), pienso que va a poner un pase; al verlo, hago un movimiento y me doy cuenta de que me moví mal. Como delantero, siempre buscas soluciones instantáneas, hay flashes que te pasan por la cabeza. Yo vi tres opciones, una de ellas fue el remate a gol en la forma en como lo hice".

Fue el más hermoso de los 46 goles de Borgetti en la Selección Mexicana, con el cual el atacante confirmó su buen momento cuatro días después de haber convertido en la victoria de México 2-1 sobre Ecuador.

Muchos años después, a la edad de 52, Jared reconoce hacer nacido con un talento para golpear la pelota con la cabeza. Sin embargo, exalta el trabajo como la clave para haber llegado lejos en el futbol, con experiencias en el Bolton Wanderers de la Premier League y el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

"Desde que estaba en Culiacán, donde nací, me distinguía por el buen golpe de cabeza y, al llegar a profesional, pude perfeccionarlo con mucho trabajo".

En México, Jared es recordado por su instinto depredador en el área cuando vistió la camiseta del Santos Laguna y tuvo de compañero al chileno Rodrigo 'Pony' Ruiz, con quien armó la mejor dupla del futbol mexicano.

"Yo traté de sacarle el mayor provecho a mis compañeros y el 'Pony' fue a quien más aproveché. Es el mayor asistidor en la liga como con 100 asistencias de ventaja".

Los grandes ausentes en la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial

Charly Rodríguez. Cruz Azul
Marcel Ruiz. Toluca
Diego Lainez. Tigres
Erick Sánchez. América
Richard Ledezma. Chivas
Kevin Álvarez. América
Henry Martin. América

Acepta que si Ruiz hubiera nacido en Mérida, Zacatecas u otro lugar de México, su dupla con él habría sido letal en la selección. Sin embargo, no tiene quejas de su paso por el equipo nacional porque siempre tuvo buenos cómplices en el área, entre ellos Cuauhtémoc Blanco el primero.

Por su camino recorrido, Borgetti tiene autoridad para imaginar a México en la próxima Copa Mundial y muestra optimismo.

"Jugar en casa va a ser una gran inspiración; con el apoyo de la gente, México puede llegar por lo menos al sexto partido (cuartos de final). Sería fantástico".

-¿Por quién apostarías para ganar la Copa?

-Para mí, Francia será el campeón; Argentina y España pelearán y por ahí alguno más se colará.

¿Quiénes son los 'sparrings' de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2030?

Eduardo Águila Equipo: Atlético San Luis Posición: Defensa Minutos con Selección Mexicana: 90 minutos con Selección Mayor
Kevin Castañeda Equipo: Xolos de Tijuana Posición: Delantero Minutos con Selección Mexicana: 107 minutos
Jairo Torres Equipo: FC Bravos Posición: Mediocampista Minutos con Selección Mexicana: 45 minutos
Iker Fimbres Equipo: Rayados de Monterrey Posición: Mediocampista Minutos con Selección: Sin minutos con el combinado mayor
Denzell García Equipo: FC Juárez Posición: Defensa Minutos con Selección: 58 minutos
Óscar García Equipo: León Posición: Portero Minutos con Selección: Sin minutos
Luis Rey Equipo: Puebla Posición: Defensa Minutos con Selección Mayor: Sin minutos
Jesús Gómez Equipo: Xolos de Tijuana Posición: Defensa Minutos con Selección: 85 minutos

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