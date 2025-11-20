Hora de la verdad: ¿Álvaro Fidalgo es mejor que todos los medios mexicanos?

Enrique Gómez

En solo unos meses, Álvaro Fidalgo será elegible para jugar con la Selección Mexicana.

Pero antes de que llegue marzo, hay tres preguntas que no tienen una respuesta clara:

1. ¿Llamará Javier Aguirre a un nuevo futbolista tres meses del Mundial?

2. ¿El español se convencerá de jugar en una selección diferente a la de su país?

3. ¿Fidalgo marcará una real diferencia en la Selección Mexicana?

La segunda duda es la más grave de todas, pues lo cierto es que el español nunca se ha visto realmente emocionado por vestir la camiseta del Tri y hasta pareciera que intenta convencerse, tal como lo reflejó con su "ya veremos", cuando le dieron a firmar una camiseta de México este mismo día.

¿FALTA POCO PARA VERLO CON LA ‘VERDE’? 🇲🇽✨



Durante una dinámica con Fidalgo y Henry Martín, un aficionado se animó a preguntarle al ‘Mago’ si algún día lo veremos vistiendo los colores de México.



La respuesta del mediocampista fue: “Ya veremos” 👀🔥 pic.twitter.com/ZDZEhkyAqH — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2025

Pero de todas las preguntas flotando, hay una que sí tiene respuesta gracias a la aplicación Comparisonator, que le asigna un valor a cada futbolista de acuerdo con su desempeño con su club en la temporada en todo todas las facetas del partido, como ataque, defensas, pases y duelos.

¿Es Álvaro Fidalgo mejor que el resto de los mediocampistas en la Selección Mexicana? Considerando que el futbolista del América puede aplicarse casi en cada posición, lo calibramos con el resto de los medios habituales, sin importar si su rol es defensivo o más equilibrado.

Así se clasifica el ibérico de 28 años entre todos los mediocampistas mexicanos:

JUGADOR ÍNDEX POSICIÓN PRINCIPAL 1. Marcel Ruiz 235 Medio defensivo en Toluca 2. Luis Romo 212 Mediocentro en Chivas 3. Álvaro Fidalgo 199 Medio defensivo en América 4. Orbelín Pineda 176 Medio defensivo del AEK Atenas 5. Edson Álvarez 175 Medio defensivo en Fenerbahce 6. Carlos Rodríguez 174 Mediocentro en Cruz Azul 7. Erik Lira 171 Mediocentro en Cruz Azul 8. Obed Vargas 140 Mediocentro en Seattle Sounders

Un tercer lugar parece ser bastante bueno como para ganarse un lugar en la Selección Mexicana, más porque el plantel actual no ofrece muchas garantías en ninguna de las zonas. Además, salvo por Marcel Ruiz, hay pocos jugadores que puedan rendir parejo en tantas posiciones dentro del medio sector.

El problema no es el nivel de Fidalgo, sino la convicción que tenga él para jugar con México y la actitud que pueda tener para aceptar jugar en el Tri pese a que quizá no sea titular en la Copa del Mundo.