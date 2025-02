Hirving 'Chucky' Lozano, por su revancha con Selección Mexicana

Una de las grandes sorpresas de la prelista de la Selección Mexicana para enfrentar las semifinales de la CONCACAF Nations League ante Canadá, fue el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

El ahora jugador del San Diego ha recibido una nueva oportunidad para reivindicarse con el equipo mexicano una vez que ha aterrizado en la Major League Soccer.

Javier Aguirre está convencido de que puede rescatar al exjugador del PSV y del Napoli para entregarle, a la Selección el nivel de juego que alguna vez lo colocó entre lo mejor de la CONCACAF.

“Le dije que no miraría hacia atrás y que mi intención era que recuperara su mejor nivel. No ha sido fácil su carrera, entre lesiones y todo lo demás. Pero tiene las condiciones para regresar a su mejor nivel”, aseguró Javier ante la prensa.

Sobre la misma línea, Javier aseguró que a pesar de que tiene fe ciega en Lozano, no le regalará nada y que este llamado es una invitación para recuperar su mejor forma.

“Es un jugador rescatable que quiere lo mejor para México como yo. No le voy a regalar nada ni él a mí, si él no está y no funciona, pues ni hablar”, agregó ‘El Vasco’.

México jugará las semifinales contra Canadá en los próximos días y, de avanzar, jugaría la final contra el vencedor de la llave entre Estados Unidos y Panamá.